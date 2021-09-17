Виктор Кудряшов провел совещание, на котором обсуждалось строительство дорог к новым предприятиям региона 

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16 сентября первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание, на котором обсуждалось строительство и реконструкция дорог для предприятий, открывшихся в регионе за последние годы, в рамках реализации инвестиционных проектов.

За четыре последних года Самарская область поднялась в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности более чем с 65 места на восьмую позицию, и сегодня входит в ТОП-10 регионов страны по привлекательности инвестиционного климата. Этот высокий результат обеспечило исключительное внимание, которое уделяет работе с инвесторами губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В Самарской области инвесторам предлагают комплексную поддержку, которая включает в себя налоговые преференции и создание инфраструктуры.

Буквально за два последних месяца в области открыли два крупных предприятия: логистический почтовый центр «Почты России» и завод по производству металлических дверей «Феррони». В строительную стадию перешли проекты Фонда развития ветроэнергетики с возведением 52 ветроэнергетических установок в Красноармейском районе, логистического хаба OZON в индустриальном парке «Чапаевск» и завода по производству сыров «Карат» в Тольятти. Инвестиции в строящиеся объекты составят несколько десятков миллиардов рублей.

На совещании обсудили возведение и реконструкцию дорог к предприятиям, которые начали свою деятельность совсем недавно, в рамках реализации инвестиционных проектов. Участники определили восемь приоритетных объектов дорожного строительства.

Это пересечение улиц Суворова и Егорова в Новокуйбышевске (открытие центра здоровья и отдыха ООО «Волжские термы»), подъездная автомобильная дорога в рамках проекта «Строительство завода по производству сыра в г.о. Тольятти» (ООО «КАРАТ-Тольятти»), кольцевая развязка Поволжского и Обводного шоссе (производство входных металлических дверей ООО «Феррони Тольятти»); проезжая часть улицы 2-й Южный проезд на участке дороги от ул. Южной до выезда на Красноглинское шоссе (создание индустриального парка АО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара»); автодорога «Патрульная» (передача автодороги компанией «Автовазтранс» в муниципальную или региональную собственность в целях повышения инвестиционной привлекательности индустриального парка «Ставропольский»); выезда с ул. Промышленной на ул. Утевскую (индустриальный парк «Преображенка»); обустройство дополнительной парковочной площадки технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина»; автодороги по ул. Фермерской от пересечения с ул. Полевой, с.п. Подстепки м.р. Ставропольский до пересечения с Южным шоссе и ул. Цеховой г.о. Тольятти с организацией одноуровневой развязки (технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина»).

Участники совещания обсудили механизмы, которые намерены привлечь для строительства и реконструкции объектов. Дороги к предприятиям планируют привести в нормативное состояние в течение одного-двух лет.

Фото из открытых источников