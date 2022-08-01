В Жигулевске отремонтировали надземный пешеходный переход

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Надземный пешеходный переход обустроен через федеральную трассу М-5 в районе автовокзала Жигулевска.



В ходе ремонта специалисты применили современный высокотехнологичный вандалоустойчивый материал - светопрозрачный монолитный поликарбонат «Моногаль», который в два раза легче стекла, но выдерживающий в 200 раз большую нагрузку и при этом практически небьющийся.



На пешеходной части перехода и входных лестничных группах устроили покрытие на основе износостойкого материала «Акритрак».



Кроме того, смонтировали новое светодиодное электроосвещение и водоотвод из полимербетона, сообщает Минтранс СО.

Фото: Минтранс СО