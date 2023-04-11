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В Железнодорожном районе Самары приступили к благоустройству дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Погодные условия в этом году позволили начать строительный сезон уже в первой декаде апреля.



Во дворах по улицам Спортивная, 14 и Рабочая, 85 проводятся подготовительные работы. Подрядная организация приступила к расчистке места под детскую площадку, сформировано основание для асфальтирования тротуара, произведена установка новых скамеек.

Администрация района контролирует ход выполнения работ.



В этом году в Железнодорожном районе преобразится 5 дворовых территорий по следующим адресам: ул. Рабочая, 85, ул. Спортивная, 12, 14, ул. Гагарина, 29, ул. Гагарина, 41, ул. Революционная, 143, 145, 145А, 147. Всего в областном центре обновят 46 дворов.



Дизайн-проекты дворовых пространств создаются при участии жителей. Горожане сами выбирают, где будут располагаться парковочные карманы, места для отдыха, детские и спортивные объекты. Жители вносят свои замечания и пожелания в процессе благоустройства, затем вместе с экспертами принимают участие в приемке выполненных работ.

Фото: администрация Самары