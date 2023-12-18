В Тольятти по отремонтированной по нацпроекту дороге проедет Дед Мороз

Я нашел ошибку
Главные новости:
Минские зрители очень тепло приняли постановку самарского театра. После спектакля долго благодарили артистов продолжительными овациями и положительными отзывами.
САТОБ представил оперу «Любовь к трем апельсинам» на сцене Большого театра Беларуси
«РКС-Самара» в ближайшее время с помощью смс-информирования предупредят должников о грядущем судебном разбирательстве.
«РКС-Самара»: в 2023 году владельцы 4700 лицевых счетов остались без денег на банковских картах
Детям вручили подарки, провели викторину по химии и показали мультфильмы предприятия.
«Тольяттиазот» поздравил с Новым годом воспитанников православной школы
В департамент транспорта Самары поступило заявление об отмене автобуса №82
В департамент транспорта Самары поступило заявление об отмене автобуса №82
В ДТП со снегоуборщиком в Самарской области попала 31-летняя автомобилистка
В ДТП со снегоуборщиком в Самарской области попала 31-летняя автомобилистка
Суда из Самары в Рождествено с 19 декабря отправятся по измененному расписанию
Суда из Самары в Рождествено с 19 декабря отправятся по новому расписанию
Российских школьников научат собирать квадрокоптеры
Российских школьников научат собирать квадрокоптеры
В Тольятти открыты более 45 бесплатных катков
В Тольятти заработали более 45 бесплатных катков
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.7
0.03
EUR 98.42
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском кинотеатре «Художественный» пройдет лекция «Кузница кинокадров: чему учила первая в мире киношкола»
«Как стать героем?»: самарские школьники познакомились с работой МЧС России
Самарский зоопарк проведет новогодний праздник
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Тольятти по отремонтированной по нацпроекту дороге проедет Дед Мороз

18 декабря 2023 10:48
166
В Тольятти по отремонтированной по нацпроекту дороге проедет Дед Мороз

Улица Революционная в городе Тольятти, отремонтированная по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, в 2023 году станет полноправным участником главного общегородского новогоднего праздника. Именно она 28 декабря 2023 года станет новогодним маршрутом движения автомобилей Деда Мороза, Снегурочки и Чебурашки до Сквера 50-летия АвтоВАЗа, где пройдет основная культурная программа празднования Нового года.  

Революционная – одна из центральных улиц в Автозаводском районе, где расположены любимые горожанами места отдыха. Участок дороги от Ленинского проспекта до Приморского бульвара протяженностью 1,37 км был отремонтирован благодаря нацпроекту в этом году.

В рамках ремонта уложено новое дорожное полотно с использованием современной и прочной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси – ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем, заменены бортовой камень и дорожные знаки, установлено пешеходное ограждение, обустроены пешеходные переходы, нанесена дорожная разметка термопластиком.

Главный новогодний праздник в городе будет называться «Сказка в гости к нам пришла», в основе которого заложена идея сохранения самобытных народных традиций и высокой воспитательной направленности русских сказок. «Праздник начнется с новогоднего путешествия Деда Мороза, Снегурочки и Чебурашки, которые проедут по отремонтированной Революционной раритетном грузовом автомобиле ГАЗ-АА и Ниве, украшенными новогодней гирляндой и снежинками. В кузове грузовика будет стоять украшенная новогодняя елка и мешок с подарками. Во время путешествия будет сделано несколько остановок у крупных торговых центров, где новогодние персонажи будут поздравлять жителей с наступающим Новым годом, дарить подарки, фотографироваться, а также проведут игровые программы. Новогоднее путешествие подарит хорошее настроение жителям Тольятти», - рассказывает начальник отдела художественного творчества культурного центра «Автоград» Татьяна Кудряшова.

Конечная остановка автомобилей Деда Мороза – Сквер 50-летия Автоваза, где пройдет основная новогодняя программа. В том числе тольяттинцев ждет новогоднее костюмированное шествие под названием «Тольятти в потоке волшебства». Более 1000 тольяттинцев, представителей команд различных учреждений и организаций города, станут персонажами русских сказок и былин и пройдут вдоль улиц Фрунзе, Юбилейной, Революционной и Приморского бульвара.

Одним из участников костюмированного шествия станет крупнейший детский сад Автозаводского района Тольятти  - «Гусельки», который состоит из четырех корпусов и насчитывает 780 воспитанников и порядка 300 сотрудников, в том числе 95 педагогов. «Нашему коллективу очень понравилась идея принять участие в новогоднем шествии. В детском саду множество ярких красивых костюмов. Посовещавшись, мы решили одеть костюмы персонажей сказки Пушкина «Сказка о царе Салтане». Обязательно будем приглашать родителей, наших воспитанников прийти на этот новогодний праздник», - говорит заведующая детского сада «Гусельки» Яна Волик.

Напомним, что благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги уровень нормативного состояния улично-дорожной сети Тольятти в 2023 году достиг 85,6%. В текущем дорожном сезоне в городе отремонтировано 10 автомобильных дорог протяженностью 18,5 км, в том числе участок улицы Революционной. В следующем году улица Революционная будет приведена в нормативное состояние на всем протяжении.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В департамент транспорта Самары поступило заявление об отмене автобуса №82
18 декабря 2023  14:02
В департамент транспорта Самары поступило заявление об отмене автобуса №82
109
Центральная тема обсуждения – предстоящие выборы Президента России. На съезде партия примет решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина.
17 декабря 2023  19:14
В Москве сегодня проходит XXI съезд партии «Единая Россия»
367
в Самаре начали работать официальные елочные базары
16 декабря 2023  11:52
В Самаре начали работать официальные елочные базары
706
Глава региона отметил: в Самарской области создаются условия для того, чтобы в отрасль приходят подготовленные, высококвалифицированные кадры.
15 декабря 2023  17:10
Дмитрий Азаров подвел итоги развития АПК Самарской области в 2023 году
1004
Главы региональных министерств и ведомств одобрили решение о внесении изменений в Закон Самарской области «О социальной помощи».
15 декабря 2023  16:35
В Самарской области станет проще заключить социальный контракт
637
Весь список