В Тольятти начали сносить известный недострой около стадиона «Труд»

Городская достопримечательность со знаком «минус» — заброшенное здание возле стадиона «Труд» — уходит в историю. После 45 лет запустения начался его снос.

«Новым хозяином территории стала компания „Победа-Агро“, которая займется демонтажем старых конструкций. На полную расчистку площади потребуется примерно 5-6 месяцев. Компания — создатель сети клубов, где дети бесплатно занимаются боксом. Сегодня компания содержит три таких академии в городе», — сказал Илья Сухих.

Что появится на этом месте в будущем? Планы предполагают строительство современного спортивного комплекса, который будет включать и офисные помещения.

«Хотя проект еще находится в стадии разработки, его главная цель уже определена — создание для подрастающего поколения большой и современной тренировочной базы», — добавил градоначальник.

В автограде началась тотальная зачистка от недостроев и незаконных торговых павильонов, пишет 63.ру.

Фото Илья Сухих / t.me