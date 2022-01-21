В Ставропольском районе в 2022 году благоустроят парковые и пешеходные зоны

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В 2021 году в Ставропольском районе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» появились новые детские и спортивные площадки в селах Русская Борковка, Тимофеевка, Подстепки и Ташелка. На 2022 год определен подрядчик для благоустройства общественных территорий в селах Мусорка, Тимофеевка, Ягодное и в поселке Приморский.

В администрации района отмечают что, если в прошлом году в благоустройстве был сделан акцент на строительство детских площадок, то в этом году – внимание прогулочным зонам.

В селе Мусорка в пределах улиц Почтовая и Аптечная появится пешеходная зона с тротуаром, скамейками и урнами, беседками для отдыха. Комфортное место для прогулок обустроят и в селе Тимофеевка от ул. 2-Восточной до улицы Пограничная, 129Б.

Место для досуга и проведения различных мероприятий благоустроят в селе Ягодное по ул. Советская, 61. Общедоступная локация будет ограждена, внутри сделают тротуар, установят скамейки и урны, смонтируют сцену и освещение. В поселке Приморский на ул. Спортивная также обустроят освещенный тротуар с лавочками и урнами.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», кроме общественных мест, в Ставропольском районе в этом году будут благоустроены 5 дворовых территорий: в Верхних Белозерках, Луначарском, Хрящевке, Подстепках и в Приморском.

Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории региона находится на особом контроле Губернатора Дмитрия Азарова. За последние три года в Самарской области благоустроено 947 дворов и 505 общественных пространств.