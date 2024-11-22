В Ставропольском районе отремонтирована региональная трасса до «Жигулевского Артека»

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В Ставропольском районе в 2024 году капитально отремонтирована региональная автомобильная дорога «Урал» — Жигули – Пионерлагерь. Дорогу на всем протяжении привели в нормативное состояние в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ее длина составляет 11,8 км.

«Урал» — Жигули — Пионерлагерь связывает поселок Жигули, в котором проживает более 1600 жителей, с федеральной автомобильной дорогой М-5 «Урал». Дорога — самый туристический объект 2024 года. Она является единственным маршрутом движения к популярным местам в Самарской области – Девьей горе, Молодецкому кургану, санаторию «Молодецкий курган», в состав которого входит детский оздоровительный центр «Жигулевский Артек».

В рамках капитального ремонта обновили асфальтобетонное полотно, укрепили обочины, выполнили усиление и уширение дороги в соответствии с современными нормативами, а также устройство пересечений и примыканий. В целях недопущения разрушения автомобильной дороги и беспрепятственного пропуска воды, в том числе во время паводка, выполнен ремонт 8-ми водопропускных труб и строительство водоотводных канав.

Также проведен комплекс работ, направленных на обеспечение безопасности дорожного и пешеходного движения. В полосе отвода автомобильной дороги в границах Жигулей построено более 7 км тротуаров, а также установлены опоры освещения.

Кроме того, дорожники провели комплексное обустройство 6 пешеходных переходов. Их оснастили искусственными дорожными неровностями и светофорными комплексами Т.7. с мигающим желтым сигналом.

Дополнительно проведено обустройство 5 остановок общественного транспорта, к которым устроены заездные карманы, посадочные площадки, площадки ожидания, установлены новые автопавильоны. На завершающем этапе капитального ремонта установлено барьерное ограждение, новые дорожные знаки, нанесена разметка термопластиком. Отметим, что ремонт дороги завершили на год раньше предусмотренного государственным контрактом срока.

«Жители очень рады, что вдоль автомобильной дороги появились тротуары. Школа находится в центре, и многим детям приходилось ходить в образовательное учреждение по проезжей части. Сейчас эта проблема решена. Также важно, что тротуары довели до лагеря «Жигулевский Артек». В смену там отдыхает более 700 детей и, поскольку магазина в лагере нет, они ходили в село по обочине автомобильной дороги», — говорит глава села Жигули Владимир Елисеев.

Всего в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самарской области проведен ремонт 247 км дорог регионального и местного значения, в том 78,5 км в Самаре и 25,8 км в Тольятти. К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.