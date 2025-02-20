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В соцучреждениях Самары стартовала подготовка к летней ремонтной кампании. 19 февраля глава города Самара Иван Носков совместно с заместителем начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Самарской области Ольгой Таракановой посетил школы - №№ 93, 140 и 45, в которых в этом году запланированы разные виды ремонтных работ.

«Качественная подготовка школ летом – залог их успешной работы в течение всего учебного года. Это касается как текущих ремонтов, так и крупных проектов, которые находятся на особом контроле администрации города. В их числе замена инженерных коммуникаций, ремонт пищеблоков, кровель, фасадов, ремонт специализированных кабинетов под дополнительные образовательные программы», - сказал глава города Самара Иван Носков.

В 2025 году в школах № 93 и № 45 капитально отремонтируют пищеблоки: заменят коммуникации, обновят системы электро- и водоснабжения, приведут в порядок стеновые покрытия. Заменят и оборудование: плиты, жарочные и холодильные шкафы, пароконвектоматы, стеллажи для хранения. Тем самым устранят предписания Управления Роспотребнадзора по Самарской области.

В школе №45 глава Самары проверил состояние бассейна, в котором занимаются ученики соседних школ. Бассейн построен в 2005 году, за это время в нем проводился только текущий ремонт, покрытие на потолке повредилось.

В школе № 140, где обучается около 160 детей поселка «113 километр» Самары, Иван Носков провел выездное совещание с главой Куйбышевского района Георгием Выводцевым и главным инженером ресурсоснабжающей организации «РКС-Самара» Игорем Давыдовым. В октябре 2024 года рядом со зданием школы произошла коммунальная авария, что привело к серьезному подтоплению подвала. Испарения поднялись по вентиляции и осели на потолке и стенах. В результате краска облупилась, а полы вздулись.

«С представителем ресурсоснабжающей организации была достигнута договоренность о компенсации повреждений. Это первый шаг. Параллельно проведем анализ состояния здания, и определим вектор дальнейшего развития. Это не просто школа, это социокультурный центр всего микрорайона, поэтому она должна стать более современной и многофункциональной», - сказал по итогу совещания Иван Носков.

В рамках программы ремонта школ в 2025 году в Самаре обновят 12 пищеблоков, 5 универсальных спортивных площадок, 7 спортивных площадок ГТО, 2 площадки для воркаута. Также отремонтируют спортивные залы в девяти школах.

Фото: администрация Самары