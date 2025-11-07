Я нашел ошибку
Пациентку перевели в Клиники СамГМУ в тяжелом состоянии после операции, проведенной в другом лечебном учреждении.
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе инновационным методом вылечили женщину с редким осложнением желчнокаменной болезни
Памятный знак установлен на фасаде дома № 59 по улице Молодогвардейской – сейчас в этом здании располагается Самарский государственный колледж. 
Мемориальную доску, посвященную деятельности ТАСС в годы Великой Отечественной войны, установили в Самаре
На фитнес-фестивале установлен рекорд по самой массовой фитнес-тренировке.
«Россия – спортивная держава»: состоялся массовый фестиваль фитнеса «Накрути себя»
Владимир Путин в ходе рабочего визита в Самару посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита».
«Встреча с Главой государства вдохновила на новые победы»: коллектив и воспитанники «Орбиты» поделились впечатлениями от визита Президента
Участок протяженностью 8,2 км привели к нормативу на полгода раньше установленного госконтрактом срока.
В Сергиевском районе досрочно завершили ремонт трассы до села Кандабулак
Среди них — врач-терапевт приёмного отделения Марина Шелякина.
К коллективу Богатовской ЦРБ присоединились 3 новых специалиста
Супруг роженицы, ставший отцом первенца, поблагодарил полицейских за их неравнодушие, оперативность и решительность в нестандартной ситуации.
Схватки начились в машине: полицейские Жигулевска помогли женщине быстро добраться до роддома
61% самарцев заявили об отсутствии любых страхов, связанных с работой.
Самарцы рассказали о главных страхах, связанных с работой 
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
  • Персональные данные
В Сергиевском районе досрочно завершили ремонт трассы до села Кандабулак

7 ноября 2025 10:28
106
Участок протяженностью 8,2 км привели к нормативу на полгода раньше установленного госконтрактом срока.

В Сергиевском районе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» досрочно завершен капитальный ремонт региональной автомобильной дороги «Сергиевск — Большая Чесноковка» — Кандабулак». Участок протяженностью 8,2 км привели к нормативу на полгода раньше установленного госконтрактом срока – 1 июля 2026 года. 

Ремонт дороги проведен по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Автодорога соединяет несколько населенных пунктов Сергиевского района и входит в маршрут движения в направлении районного центра – Сергиевска, где расположены основные социальные учреждения района. Также по ней курсирует школьный автобус, который возит детей из населенных пунктов Ровное, Спасское и Кандабулак в Красносельскую общеобразовательную школу.

Капитальный ремонт дороги включал не только замену покрытия с применением  качественной  и долговечной асфальтобетонной смеси, но и мероприятия по повышению безопасности движения. 
«Применение материалов, рассчитанных на интенсивную нагрузку, позволит сохранить качество дорожного покрытия даже при активном движении грузового транспорта. Также на участке отремонтированы 16 водопропускных труб, установлены новые дорожные знаки, барьерные и пешеходные ограждения», — рассказал представитель подрядной организации  Рамис Муртазин.

Особое внимание уделено созданию безопасной дорожной инфраструктуры в поселке Ровный. В населенном пункте вдоль проезжей части построены тротуары, установлены опоры освещения, появились современные пешеходные переходы с автономными светофорами, оборудованными  энергосберегающими LED-модулями. Также в поселке обустроены два остановочных пункта с подъездными карманами и новыми павильонами.
Жители Сергиевского района уже оценили изменения. 

«Ездить по трассе — одно удовольствие: ровный асфальт, есть тротуары и освещение. И днем, и в темное время суток на дороге безопасно», — отметил житель поселка Ровный Александр Дьяченко.

Напомним, реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, находится на особом контроле у главы региона. Всего в 2025 году в Самарской области в рамках нацпроекта будет приведено в нормативное состояние 160 километров автомобильных дорог, ведущих к 25 малым населенным пунктам в 14 муниципальных районах. Работы по ремонту дорог практически завершены.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

