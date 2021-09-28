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В этом году в Красноярском районе новый вид обрели четыре общественные территории. Работы прошли в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Кроме районного центра также благоустроили общественные территории в поселках Волжский, Новосемейкино, в селе Хилково.

В селе Красный Яр преобразилась набережная реки Сок. Это очень популярное место у сельчан. После реконструкции здесь появилась пешеходная зона, мощенная тротуарной плиткой, зоны тихого отдыха с качелями на двоих и парковка для транспорта. Набережная освещена, для посадки цветов установлены стильные вазоны.

В поселке Волжский в сквере на ул. Школьная, 18 сделали освещение и парковку, появились зеленые насаждения.

В селе Хилково на общественном пространстве по ул. Школьная, 1 рядом со спортивной зоной обустроили детскую площадку с разнообразным детским оборудованием.

В поселке Новосемейкино по ул. Радио, 28 разбили сквер, где оборудовали зону досуга для детей и подростков. На резиновом основании установили огромный детский комплекс, игровое оборудование, а также уличные тренажеры и турники-воркаут.

За 2018 – 2020 годы в Красноярском районе благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» изменились к лучшему 12 общественных и 65 дворовых территорий. В 2021 году к этому числу прибавятся 4 общественных пространства и 17 дворов.

Фото: правительство СО