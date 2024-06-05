В самарском планетарии оборудуют звездный зал на 224 зрителя

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В областной столице продолжается строительство современного планетария рядом с монументом ракеты-носителя «Союз» и действующего музейного комплекса «Самара Космическая». В нем появится звездный зал, рассчитанный на 224 посетителя. Он будет располагаться на третьем этаже под классическим горизонтальным куполом диаметром 18 метров.

– В настоящее время продолжаются работы по бетонированию фундамента. Объект будет реализован за счет федерального и регионального бюджетов. Этот проект вызывает большой интерес у жителей и гостей областной столицы, – отметили в министерстве строительства Самарской области.

Напомним, срок достройки планетария могут перенести на 2025 год. Здание будет включать два подземных этажа и три надземных этажа с эксплуатируемой кровлей и астроплощадкой для наблюдений. Кроме звездного зала в планетарии также будет конференц-зал на 100 человек, пишет Самара-КП.