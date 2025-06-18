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В самарском парке Победы продолжается ремонт входной стелы, восстановление водоема и возведение «сухого» фонтана

18 июня 2025 21:45
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«Сухой» фонтан будет выполнен в виде Адмиралтейской звезды.

В самарском парке Победы продолжается ремонт входной стелы, восстановление водоема и возведение «сухого» фонтана. По информации департамента городского хозяйства и экологии администрации города Самара, общий объем работ выполнен на 26%. 

«Вместо четырех фонтанов, облик которых уже устарел и не соответствует современным требованиям к комфортной городской среде, сделаем по просьбе посетителей рядом расположенного Дворца ветеранов новый фонтан – «сухой». Его общая площадь составит 625 квадратных метров. Полностью очистим и восстановим парковый водоем, оснастим его системой подачи воды от центрального водоснабжения, сделаем водобойный колодец и систему аэрации. Барботаж позволит насытить толщу воды кислородом, предотвратить разрастание водорослей и «цветение» воды в жару. Также появится архитектурная подсветка, по вечерам добавим светодинамики», – рассказал заместитель главы города Самара Михаил Малыхин.

«Сухой» фонтан будет выполнен в виде Адмиралтейской звезды. Звезда, согласно проекту, есть и на искусственном водоеме: она станет не только его украшением, но и функциональным элементом - конструкция будет задействована в переливе воды.

«Парк Победы – знаковое место для наших ветеранов, они часто здесь отдыхают, участвуют в летних проектах Дворца ветеранов - утренних зарядках, занятиях шахматного клуба, экскурсиях. «Сухой» фонтан – пожелание многих представителей «серебряного» возраста, и очень здорово, что глава города Иван Николаевич Носков их услышал. Новый фонтан будет не только безопасен, но и гармонично впишется в общий парковый ансамбль», - поделилась директор Самарского Дворца ветеранов Ольга Баранова.

Сейчас в парке идут демонтажные работы – подрядчик убирает старые откосы пересохшего озера. В дальнейшем специалисты займутся устройством гидроизоляции и новых откосов – габионных конструкций. Также до конца лета здесь будет выполнен ремонт пешеходных дорожек, установка ограждений, пандусов и других малых архитектурных форм.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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