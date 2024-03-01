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За время капитального ремонта в учебном заведении утеплили и отремонтировали фасад, обновили внутренние помещения.
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В самарской школе №24 открыли обновленный спортивный зал

1 марта 2024 21:16
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За время капитального ремонта в учебном заведении утеплили и отремонтировали фасад, обновили внутренние помещения.

В пятницу, 1 марта, Елена Лапушкина приняла участие в открытие капитально отремонтированного спортивного зала в МБОУ «Школа №24» городского округа Самара с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза М.И. Буркина, которая расположена в Куйбышевском районе.

В церемонии также приняли участие глава района Алексей Коробков, руководитель Департамента образования Администрации Самары Ирина Коковина, представитель компании-спонсора «Самаранефтегаз» Наталья Сычева, преподаватели, ученики и их родители. В следующем году учебному учреждению исполняется 50 лет и к юбилею школа преобразилась – обновлена как наружная, так и внутренняя инфраструктура. Средства на ремонт были выделены одним из социальных партнеров Самарской области.

За время капитального ремонта в учебном заведении утеплили и отремонтировали фасад, обновили внутренние помещения. Значительные изменения коснулись спортивного блока. Здесь провели замену систем отопления, канализации, вентиляции, выполнили электромонтажные работы. Кроме того, переоборудовали санитарные узлы, отремонтировали спортзал, тренерскую, раздевалки. Появилось новое оборудование - баскетбольные щиты, волейбольная сетка, гимнастические лавочки, шведские стенки и другой инвентарь.

Средства на ремонт были выделены социальным партнером региона – АО «Самаранефтегаз». В Куйбышевском районе это уже второй совместный проект властей и инвестора. В прошлом году был построен и введен в эксплуатацию бассейн на улице Калининградской.

 

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара Школа

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