В Самарской области ввели новое правило гаражной амнистии

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В Самарской области утвердили поправки в региональный закон о земле. Они предусматривают изменение правил гаражной амнистии. Подпись под документом поставил первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.

— Еще больше расширен перечень документов, позволяющих гражданину оформить гараж и земельный участок под ним. Благодаря этому больше жителей смогут узаконить свое имущество, — объясняли в губдуме.

Судя по документу, теперь для оформления гаража будет достаточно и решения суда. Но оно должно указывать на факты, что участок предоставили для такой постройки, а сам объект возвели до 30 декабря 2004 года, пишет 63.ру.