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В Самарской области снизилась популярность ТЦ

7 февраля 2022 09:52
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В Самарской области снизилась популярность ТЦ

Жители Самарской области стали отдавать предпочтения покупкам через интернет. Об этом на заседании профильного комитета в губдуме сообщил руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка Министерства промышленности и торговли Алексей Софронов.

По его словам, оборот розничной торговли в Самарской области в 2021 году превысил 667,7 миллиарда рублей.

— Структура оборота розничной торговли показывает, что рост по продовольственным товарам в прошлом году составил 102–103%, тогда как по непродовольственным товарам наметилось снижение. Структура покупательских предпочтений также меняется. Всё реже люди делают покупки в торговых центрах, всё чаще выбирают интернет-агрегаторы онлайн-торговли. За прошлый год количество розничных пунктов выдачи выросло более чем на 40%. Аналогичная ситуация складывается с продовольственными товарами. Практически все крупные торговые сети делают бесплатную доставку, — рассказал чиновник.

Вероятно, способствовали развитию такой тенденции и коронавирусные ограничения. Работу торговых центров ограничивали, чтобы, по словам чиновников, сдержать распространение инфекции. При этом сейчас в ТЦ пускают только по QR-кодам о перенесенном заболевании или вакцинации от COVID, пишет 63.ру.

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