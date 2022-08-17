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Темпы работ по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий обсудили на совещании в Правительстве, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
В Самарской области работы по благоустройству дворов и общественных территорий выходят на финишную прямую
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В Самарской области работы по благоустройству дворов и общественных территорий выходят на финишную прямую

17 августа 2022 15:03
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Темпы работ по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий обсудили на совещании в Правительстве, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Темпы работ по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий обсудили на совещании в Правительстве, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По поручению главы региона в качестве контрольной точки для завершения работ по созданию комфортной городской среды в Самарской области установлена дата 1 сентября. Напомним, что по условиям федерального проекта в предыдущие годы все объекты нужно было сдать не позднее 1 ноября. В текущем году самарский успешный опыт опережающей реализации проектов по благоустройству был перенят другими регионами России.

«Мы с первого года реализации нацпроекта ставили себе задачу завершать работы к 1 сентября, несмотря на то, что в предыдущие годы контрольная точка была в ноябре, - обратил внимание собравшихся губернатор. – И теперь вся Россия ориентируется на эти сроки – до 1 сентября завершать работу по комфортной городской среде».

О промежуточных итогах реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории Самарской области доложил глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов.

В этом году в регионе планируется благоустроить 144 общественных пространства и 318 дворовых территорий. По словам министра, на данный момент уже завершены работы на 208 дворовой территории, приобрели новый вид 69 общественных пространств. Остальные объекты находятся на высокой стадии готовности. При этом есть ряд муниципальных образований, где уже полностью завершены все работы по благоустройству.

«Мы имеем опыт качественного выполнения всех работ в срок. В запасе есть еще время, чтобы завершить все работы по всем муниципальным образованиям», - подчеркнул губернатор и поручил главам муниципальных образований лично проверить ход работ по благоустройству, чтобы не допустить отклонений от графика.

Благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Самарской области ежегодно благоустраиваются сотни дворов и общественных пространств, обретают новую жизнь скверы и парки, становясь местами притяжения для жителей губернии. Всего по итогам последних трех лет в регионе было благоустроено более 500 общественных и почти 1000 дворовых территорий.

Преображаются общественные пространства и благодаря Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды. Так, в 2022 году в Самарской области реализуются 2 крупных проекта-победителя Всероссийского конкурса прошлого года. Это проекты «По прямой к Отрадному: реновация главной улицы города бульваров» (благоустройство ул. Победы от ул. Ленинградской до ул. Нефтяников) и «На берегу трех рек: продолжение истории» (благоустройство Монастырской набережной в Сызрани).

А уже завтра, 18 августа будут объявлены победители VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Напомним, в этом году от Самарской области заявки на конкурс подали Новокуйбышевск, Кинель, Чапаевск, Октябрьск, Похвистнево, Нефтегорск и Жигулевск. В Нефтегорске хотят обновить игровой Парк Планет, в Жигулевске - создать парк-сад в районе Моркваши, в Новокуйбышевске - провести реновацию парка «Дубки», в Чапаевске – вдохнуть новую жизнь в общественное пространство «Столетний бульвар», а в Кинеле - благоустроить привокзальные площади на южной и северной стороне города, разделенные железнодорожным мостом. Также в случае победы в конкурсе Парк Ветра может появиться в Похвистнево, а в Октябрьске - измениться пешеходная зона вдоль улицы 3-го Октября.

Дизайн и наполнение общественных пространств разрабатывались с учетом замечаний и пожеланий жителей. глава региона неоднократно подчеркивал, что ключевой фактор успешной реализации проектов по формированию комфортной городской среды - это участие, вовлеченность людей в процесс выбора площадок и обсуждение их будущего вида.

 

Фото: Андрей Савельев

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