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В Самарской области продолжается традиционная генеральная уборка

17 апреля 2021 12:55
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В Самарской области продолжается традиционная генеральная уборка дворов и общественных пространств

Система мониторинга соцсетей «Инцидент Менеджмент» за период с 9 по 16 апреля 2021 года отработала 2 072 сообщения от жителей региона.

ТОП-5 жалоб

  • 1139 – дороги
  • 297 – благоустройство
  • 209 – ЖКХ
  • 110- здравоохранение и коронавирус
  • 59 – социальное обслуживание

Жители региона на прошедшей неделе жаловались на ямы и выбоины на дорогах, некачественный вывоз мусора с территорий дворов и ненадлежащее содержание контейнерных площадок, также вносили свои предложения в благоустройство общественных пространств.  

В Самарской области продолжается традиционная генеральная уборка дворов и общественных пространств. Специалисты Центра управления регионом оперативно фиксируют жалобы жителей в соцсетях и передает службам благоустройства в муниципалитеты. Всего за неделю ЦУР63 зафиксировал 150 жалоб на беспорядок во дворах и на территориях общественных пространств. Вот некоторые примеры оперативного решения озвученных в социальных сетях проблем:

Ликвидировать огромную свалку мусора в жилом секторе п. Мясокомбинат и установить на этом месте контейнеры для сбора мусора просят жители Самары. По предписанию прокуратуры здесь начали вывозить свалку. В адрес управляющей организации районными властями направлено письмо с требованием установить по данному адресу бункера для мусора.

Самарцы, проживающие на улице Партизанская д. 167, 169, выложили фото заполненной мусором территории в их дворе. На следующий день после вмешательства администрации района во дворе начались работы по наведению порядка.

Жители центрального района Сызрани пожаловались на пыль. Муниципалитет оперативно отреагировал на замечания и ответил, что влажная уборка улиц Победы и Советской уже организована.

Жители поселка Прибрежный поинтересовались в социальных сетях, когда запланирована генеральная уборка на их территории. Представители администрации Красноглинского района заверили, что приводить поселок в порядок службы благоустройства планируют с 16 по 30 апреля, а жители сами могут присоединиться к весеннему субботнику.

Напомним, на территории всей области продолжается месячник по благоустройству. А последняя суббота апреля пройдет под знаком городской среды и экологии , - в этот день состоится Всероссийский субботник.

Теги: В центре внимания

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