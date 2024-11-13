В Самарской области планируют повысить взнос на капремонт

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В 2025 году в Самарской области планируют повысить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Соответствующая информация представлена в проекте постановления на сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ.

«Установить на 2025 год минимальный размер взноса на капремонт за 1 квадратный метр для многоквартирных домов до 5 этажей включительно 9,12 рублей», – говорится в документах.

Сейчас он составляет 8,63 рубля. Для шестиэтажных многоквартирных домов и выше минимальный размер платы за капремонт в расчете на 1 кв. м составит 10,5 рублей. В этом году он – 9,93 рубля.



Постановление должно вступить в силу с 1 января 2025 года, пишет Самара-КП.