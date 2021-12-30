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В Самарской области планируют капитально отремонтировать 31 школу за счет федеральных средств

30 декабря 2021 14:29
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Планируется, что в 19 школах капитальный ремонт начнется и будет полностью завершен уже в 2022 году.

80 регионов России получат финансовую поддержку от государства на капитальный ремонт и оснащение школ современным оборудованием в ближайшие два года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

 Размер субсидий из федерального бюджета составит почти 92 млрд рублей. Эти средства позволят обновить более чем 2 тысячи учебных заведений страны.

«Наши дети должны учиться в хороших, современных      школах. И принятые решения будут способствовать созданию комфортных и безопасных условий для получения образования», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства.

Правительство Самарской области направило заявку в Министерство просвещения РФ на капитальный ремонт 31 образовательного учреждения в период до 2026 года, из них 22 школы – в 2022 и 2023 годах. Планируется, что в 19 школах капитальный ремонт начнется и будет полностью завершен уже в 2022 году, - сообщают в региональном министерстве образования.

Речь идет о школах из Алексеевского, Елховского, Похвистневского, Кинель-Черкасского, Красноярского, Кинельского, Камышлинского, Приволжского, Сергиевского, Пестравского районов, Тольятти и Октябрьска.

 По словам Михаила Мишустина, важно, чтобы уже сейчас, на стадии подготовки ремонта, к участию в этом процессе активно привлекались родительские комитеты и учитывались пожелания самих ребят.

Педагогическое сообщество Самарской области уверено, что такие финансовые вливания в систему образования непременно повысят уровень комфорта и школьников, и педагогов.

«Школы Самарской области очень нуждаются в модернизации. Многие были построены еще при Советском Союзе, здания уже устарели и им необходим капитальный ремонт. Уверена, что согласовывать с родителями и детьми изменения нужно непременно, потому что зачастую у тех, кто там работает глаз замыливается, и взгляд со стороны может быть весьма здравым.

Общественность надо привлекать и к контролю за ремонтными работами, чтобы подрядчики понимали, какая на них лежит ответственность.  

Мы в гимназии всегда учитываем мнение родительских комитетов и попечительского совета.

Инициатива о выделении таких огромных средств нас, работников образования, очень радует. Хочется поблагодарить президента за внимание к этой теме. Хорошо, когда строятся новые школы, но и те, которые уже есть тоже должны быть оснащены в соответствии с современными требованиями», - рассказала Светлана Ильина, директор МБОУ гимназия №3.

По поручению Президента всего до конца 2026 года будет отремонтировано 7,3 тыс. зданий общеобразовательных организаций. Данная работа ведётся в рамках государственной программы «Развитие образования».

 

Фото:    pixabay

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