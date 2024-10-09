В Самарской области отремонтируют опасный ЖД-переезд

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Участок находится на перегоне станций Сызрань-1 – Октябрьск, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Автомобильный переезд не отвечает требованиям безопасности движения и эксплуатации. Здесь обнаружили дефекты, которые могут стать причиной опасных последствий для техники и людей, если не будет сделан ремонт.



Администрация Сызрани не предпринимала попыток решить проблему, поэтому транспортный прокурор обратился с иском в суд.



Требования удовлетворили и обязали владельца путепровода привести его в порядок в течение года, пишет Сова.