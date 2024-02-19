В Самарской области отремонтируют еще шесть дорог

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Из них две - региональные и четыре - межмуниципальные. Подрядчиков ищет региональный Минтранс.

Среди первых - участок с 4-го по 21-й километр трассы Подъем-Михайловка - Богдановка - Алексеевка. Там нужно провести земляные работы, обустроить дорожную одежду, обновить железобетонные трубы, пересечения и примыкания. Все это необходимо выполнить с 1 мая по 1 октября 2024 года. Цена контракта - 429,5 млн рублей.

Те же работы организуют на участке с 36-го по 65-й километр дороги Самара - Волгоград - Красноармейское - Пестравка. К ним добавили восстановление моста на оросительном канале (ремонт полотна и лестничных сходов, береговых и промежуточных опор, водоотвода). Контракт нужно исполнить с 1 апреля 2024-го по 1 сентября 2025-го. Его стоимость - 1 млрд рублей.

Обновление запланировали и на четырех межмуниципальных дорогах: Ульяновск - Самара - Новая Бинарадка в Ставропольском (начальная цена - 1,17 млрд рублей), Ульяновск - Димитровград - Самара на участке с 0-го по 17-й километр (916,2 млн рублей) в Красноярском, Осинки - Хворостянка - Прогресс в Хворостянском (почти 355 млн рублей) и Пестравка - Майский - Тяглое Озеро на участке со 2-го по 3-й километр в Пестравском районах (около 50 млн рублей).

На первых двух работы пройдут с 1 апреля 2024 года по 1 октября 2025-го, на третьей - с 1 мая по 1 октября 2024-го, на четвертой - с 1 апреля по 1 сентября этого года.

Прием заявок на участие в аукционах продлится до 4 марта, пишет Сова.