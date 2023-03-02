В Самарской области отремонтируют 24 участка дорог к медицинским учреждениям

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В Самарской области в рамках реализации дорожного нацпроекта в этом году отремонтируют 24 участка автомобильных дорог, ведущих к медицинским учреждениям, общей протяженностью более 175 км.

На региональных дорогах к нормативу приведут 13 участков дорог (154 км), обеспечивающих доступность больниц и ФАПов. Так, отремонтируют участок трассы «Самара - Бугуруслан» - Кинель - Черкассы (км 0+000 – км 4+592) и три искусственных сооружения в составе дороги, в том числе автомобильный мост через пойму реки Большой Кинель протяженностью около двухсот метров.

«Обновление центральной дороги села Кинель-Черкассы, которое уже началось в этом году с ремонта моста, не просто долгожданное событие, но стратегически важное мероприятие. Мост через реку Большой Кинель – это единственное сооружение, соединяющее две части села. Ближайшие объездные пути находятся в 50-70 километрах. Учитывая, что на правом берегу реки находится Центральная районная больница, обслуживающая около 45 тысяч жителей и являющаяся одним из 12 созданных в Самарской области межмуниципальных медицинских центров, понимаем значимость беспрепятственного и комфортного проезда по единственной дороге к больнице», - рассказал Валерий Фролов, глава Кинель-Черкасского района.

В Самаре отремонтируют 9 участков улично-дорожной сети, ведущих к медучреждениям. Обновят 9 километров Московского шоссе, от проспекта Кирова до автодороги Подъезд к г. Самара от М-5 «Урал» - участка, обеспечивающего подъезд к крупнейшему в Поволжье государственному многопрофильному медицинскому учреждению – «Самарской областной клинической больнице им. В.Д Середавина».

Ежегодно пациентами СОКБ им. В. Д. Середавина становятся свыше 60 тысяч человек. В медучреждении действует отделение экстренной и плановой консультативной помощи, в полномочия которого входит организация и обеспечение срочной доставки наземным транспортом специалистов и медицинских грузов в районы области ЧС, эвакуация пострадавших в лечебно-профилактические учреждения г. Самары и травматологические центры области, разработка оптимальных маршрутов и способов быстрой доставки сил и средств в зону чрезвычайной ситуации.

В прошлом году на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» вдоль территории больницы отремонтировали въезд-выезд для машин скорой помощи.

«Специалисты нашего медицинского учреждения отмечают, как меняется состояние дорог, ежедневно проезжая сотни отремонтированных километров во время выездов к пациентам в районы Самарской области или доставляя их в нашу больницу. В своевременной медицинской помощи важно все: и выезд с территории больницы для машин скорой помощи, который нам отремонтировали в прошлом году, и безопасная качественная дорога до места нахождения больного. Решение многих задач, поставленных национальным проектом «Здравоохранение», было бы невозможно без результатов, достигнутых благодаря реализации дорожного нацпроекта, улучшения транспортной инфраструктуры», - отмечает Сергей Пушкин, главный врач Самарской областной клинической больницы.

В городском округе Тольятти к нормативу приведут 2 дороги, обеспечивающие подъезд к медучреждениям, в том числе ул. Маршала Жукова, от ул. Спортивная до ул. Фрунзе, где расположены «Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии» ФМБА России, Самарский медицинский клинический центр, Центр медицинской реабилитации детей дошкольного возраста «Лесной Голосок» и еще целый ряд лечебных учреждений.

«Замечательно, что дорожный нацпроект предоставляет городам и районам широкие возможности по приведению в порядок дорог, которые ведут к учреждениям здравоохранения. Как врач я знаю, насколько важны комфортные условия проезда и для пациентов, и для самих медиков. Очевидно, что комфортный проезд должен быть обеспечен ко всем лечебным учреждениям без исключения. Ведь и в этом, в том числе, состоит один из главных принципов организации доступной медицины», - подчеркивает Николай Ренц, глава г.о. Тольятти, заслуженный врач Российской Федерации.

Все работы на таких объектах проводятся комплексно: помимо ремонта проезжей части выполняется обустройство пешеходных переходов, устанавливаются светофоры, барьерное ограждение, дорожные знаки, наносится разметка.

Реализация планов по улучшению транспортной инфраструктуры, работа на объектах местного значения, улучшение благосостояния людей, в каком бы районе и населенном пункте они ни жили, — задачи, которые ставит и держит на контроле глава региона Дмитрий Азаров.

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