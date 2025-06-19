В Самарской области идет ремонт дороги «Осинки – Хворостянка» - Чагра - Марьевка

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На участке ремонта уже выполнено фрезерование изношенного дорожного покрытия на протяжении 10 километров и уложен выравнивающий слой.

Сейчас продолжается фрезерование еще 8 км дороги. А в ближайшее время дорожники приступят к уширению проезжей части.

Кроме того будет выполнено:

- укрепление обочин,

- ремонт водопропускных труб,

- обновление пересечений и примыканий,

- установка барьерных ограждений,

- установка дорожных знаков и сигнальных столбиков,

- нанесение разметки.

Дорога очень важна для жителей поскольку по ней проходит школьный маршрут, кроме того дорога обеспечивает выезд к федеральной трассе Р-229.

Фото: минтранс СО