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В Самарской области глав районов и городов нацелили на работу в сложных погодных условиях

4 января 2023 13:20
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В Самарской области глав районов и городов нацелили на работу в сложных погодных условиях

С 5 января в губернии заметно похолодает. Синоптики предупреждают о сильном ветре и понижении температуры. А в ночь на 7 января столбики термометров опустятся до -25…-30 градусов. Днем – до -15…-20 градусов. Председатель правительства Самарской области обратил внимание глав районов и городов на готовность коммунальных служб к грядущим морозам, осадкам и гололеду – уже есть нарекания по очистке внутриквартальных территорий и трасс.

В областном МЧС сообщили о решении перекрыть два участка трасс, где сейчас устраняют последствия непогоды. Речь идет о трассе Усть-Кинельский-Новый Сарбай-Урал-Муханово и участке дороги Самара-Бугуруслан с 39 по 86 км.

В Кинель-Черкасском районе организуют пункт обогрева, пока коммунальные службы не приведут в порядок трассы, пишет Сова.

Стоит отметить, что аномальная погода в регионе уже установила несколько рекордов – по количеству осадков и температуре воздуха.

Фото горадм.

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