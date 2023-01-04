В Самарской области глав районов и городов нацелили на работу в сложных погодных условиях

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С 5 января в губернии заметно похолодает. Синоптики предупреждают о сильном ветре и понижении температуры. А в ночь на 7 января столбики термометров опустятся до -25…-30 градусов. Днем – до -15…-20 градусов. Председатель правительства Самарской области обратил внимание глав районов и городов на готовность коммунальных служб к грядущим морозам, осадкам и гололеду – уже есть нарекания по очистке внутриквартальных территорий и трасс.



В областном МЧС сообщили о решении перекрыть два участка трасс, где сейчас устраняют последствия непогоды. Речь идет о трассе Усть-Кинельский-Новый Сарбай-Урал-Муханово и участке дороги Самара-Бугуруслан с 39 по 86 км.



В Кинель-Черкасском районе организуют пункт обогрева, пока коммунальные службы не приведут в порядок трассы, пишет Сова.



Стоит отметить, что аномальная погода в регионе уже установила несколько рекордов – по количеству осадков и температуре воздуха.

Фото горадм.