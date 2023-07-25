В Самарской области благоустраивают территорию бывшего женского монастыря

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В Октябрьске полным ходом идут работы по благоустройству территории бывшего Старо-Костычевского Смоленского женского монастыря. Территория считается местом обретения святых мощей схимонаха Пантелеимона.

Обустройство объекта проводится в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Сами жители города в прошлом году выбрали данную территорию для благоустройства.



В настоящее время подрядчики установили здесь ротонду, заасфальтировали территорию. Работники изготавливают памятный знак женского монастыря и схимонаха Пантелеимона. В ближайшее время завезут грунт, после чего строителя приступят к озеленению территории.



В ближайшее время жители и гости Октябрьска смогут приходить на это место с экскурсиями. Окончательно завершить работы планируют к 1 сентября, пишет Сова.

- Интересная и значимая история у территории бывшего Старо-Костычевского Смоленского женского монастыря. Несколько лет назад были чудесно обретены мощи старца Пантелеимона, от которых произошло множество чудотворений и исцелений. Сейчас мощи покоятся в храме Смоленской иконы Божией Матери нашего города. Эта территория для благоустройства была определена не случайно, мы хотим отдать дань святому старцу и увековечить святыню, - отмечают жители Октябрьска.

Фото: администрация Октябрьска