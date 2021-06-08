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В Самаре продолжается обустройство городских пляжей

8 июня 2021 15:36
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Сегодня под спуском по улице Ленинградской подрядчик приступил к планировке песка.

В Самаре продолжается обустройство городских пляжей. Сегодня под спуском по улице Ленинградской подрядчик приступил к планировке песка. 

«Песок завезен хороший – чистый, просеянный. Для комфорта отдыхающих распределяем его как можно ровнее. Стараемся трудиться оперативно. Например, сегодня вышли на работу в 05:00. Идем от пляжа в районе улицы Ленинградской до пляжа под улицей Красноармейской», – рассказал машинист погрузчика подрядной организации Иван Осипов.

После планировки наступит черед водолазного обследования акватории. В ближайшие дни подводники приступят к выявлению тех предметов, которые несут потенциальную угрозу отдыхающим. Водолазы вытащат на берег бутылки, стекло, большие камни и т. п. Кроме того, результатом обследования станет составление «карты глубин» для дальнейшего формирования и обозначения зон для купания детей и не умеющих плавать граждан.

Далее подрядчик активизирует работы по размещению специализированного оборудования, оснащению пляжей для маломобильных групп населения (людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей с детскими колясками) в районе спусков по улицам Некрасовской и Полевой. Акватория будет оборудована линией поплавков, прибрежная территория заполнится теневыми зонтами, скамейками, кабинами для переодевания, настилом из твердого покрытия для доступа к урезу воды и др.

Вопросы подготовки к купальному сезону сегодня обсуждались на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии Администрации Самары. Оно прошло под руководством Первого заместителя Главы города Владимира Василенко.

«На пляж в районе II очереди набережной песок пока не завозим, поскольку эта площадка будет задействована для проведения фестиваля «ВолгаФест-2021». Он продлится до 20 июня. На следующий день организаторы вывезут свое оборудование, и в течение трех дней мы должны будем полностью подготовить для отдыхающих и этот пляж, – пояснил Первый вице-мэр. – В настоящее время на остальных территориях работы идут в плановом режиме. На II очередь уже вышли спасатели. На всех пляжах установлены помещения, в которых будут находиться спасатели и спасательное оборудование. Как и в прошлом году, у нас 14 постов, 9 модулей. Уже с 10 июня дежурство будет организовано в полном объеме: ежедневно с 08:00 до 22:00».

 

Теги: обустройство пляжи Самара

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