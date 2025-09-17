В Самаре приступили к реализации комплекса мероприятий по улучшению транспортного сообщения в Куйбышевском районе

75

В Самаре приступили к реализации комплекса мероприятий, направленных на улучшение транспортного сообщения в Куйбышевском районе. Дорожные службы Самары ведут строительство полосы разгона при повороте с улицы Академика Тихомирова на улицу Народную, ее длина составит 20 метров.

Работы планируют завершить в сентябре. За качеством и соблюдением сроков их выполнения установлен технический надзор со стороны МБУ «Дорожное хозяйство» города Самара. После завершения специалисты Центра организации дорожного движения вновь проведут замеры движения транспорта и общий мониторинг дорожно-транспортной ситуации на указанном участке.

Также по поручению главы города Самара Ивана Носкова ведется подготовка к проектированию реконструкции автомобильной дороги по улице Белорусской. Напомним, специалистами Центра организации дорожного движения рекомендовано расширение до 4-х полос улиц Народной и Белорусской, а также моста через реку Татьянку.

Фото: администрация Самары