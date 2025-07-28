В Самаре будет ограничено движение троллейбусных маршрутов №№ 6, 16 по ул. Некрасовская

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В связи с работами по замене плит перекрытия на газовом колодце, по адресу: ул. Фрунзе/ ул. Некрасовская, 29, будет ограничено движение троллейбусных маршрутов №№ 6, 16 по ул. Некрасовская от ул. Куйбышева до ул. Чапаевская с 28.07.2025 по 21:00 11.08.2025, сообщает департамент .



Движение троллейбусных маршрутов № 6, 16 будет организованно следующим образом (в обоих направлениях): по своему маршруту – ул. Куйбышева – ул. Льва Толстого – далее по своему маршруту, сообщает Департамент транспорта города Самары.

Фото: Департамент транспорта Самары