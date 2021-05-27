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В Самаре знаменитый Дом с часами не сочли культурным наследием

27 мая 2021 13:40
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В Самаре знаменитый Дом с часами не сочли культурным наследием

В Управлении государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН) в Самарской области подписали приказ, в котором говорится, что купеческий "дом с часами" на ул. Коммунистической, 5 все-таки не войдет в список ОКН.

Отказ подписан 25 мая 2021 года исполняющим обязанности руководителя управления Иваном Стафеевым. Объект исключен из перечня зданий, обладающих признаками ОКН.

Напомним, речь идет о деревянном доме купца Кожевникова. Он был построен в 1860-1870 гг. Здание никогда не было официальным памятником архитектуры, однако оно известно в городе, к нему водят экскурсии, потому что с ним связана популярная городская легенда. Она гласит, что купец установил резные часы на фасаде дома в память о дочери, умершей от чахотки, и заколотил окно ее комнаты. Стрелки часов, которые все еще украшают фасад, раньше якобы показывали время ее смерти. Эти стрелки утрачены.

Из-за отсутствия статуса ОКН дом оказался под угрозой сноса. Самарцы собирали подписи под петицией, чтобы спасти здание, пишет Самру.ру.

 

Теги: Дом с часами культурное наследие ОКН

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