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В Самаре завершились весенние субботники

28 апреля 2025 11:04
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В Самаре завершились весенние субботники.

В Самаре завершились весенние субботники. Последняя массовая уборка улиц состоялась 26 апреля.

Всего вышли на субботник более 50 тысяч человек. Но, по словам главы города Ивана Носкова, окончательные итоги генеральной уборки города подводить пока рано. Кое-где работа еще продолжается: у бесхозных гаражей, в промзонах, косметический ремонт малых архитектурных форм - ограждений, лавочек и урн.

Градоначальник попросил коммунальные и дорожные службы города обратить особое внимание на туристические маршруты. Начался сезон, а значит, гости города должны покидать областную столицу только с приятными впечатлениями.

Субботники прошли на всей территории региона. Так, в "Самарской Луке" в уборке приняли участие студенты, волонтеры, представители общественных организаций. Было собрано около 200 мешков различного мусора, включая пластик, стекло и строительные отходы, пишет Сова.

 

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