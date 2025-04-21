В Самаре завершили ремонт дороги на улице Макаренко

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Речь идет об участке от ул. Литвинова до ул. Транзитной.

На улице Макаренко в Самаре закончили ремонт проезжей части. Там заменили более 10 тысяч "квадратов" асфальта.



Глава города Иван Носков сказал, что главная задача - сделать дороги безопасными для всех. В ближайшие годы планируют ремонтировать ещё больше участков, особое внимание уделят проездам возле школ, детских садов и больниц.



Сейчас специалисты проверяют качество ремонта. Подрядчику нужно доделать обочины и убрать лишний асфальт возле колодцев. Взяты образцы нового материала для проверки в лаборатории.



Заместитель главы города Михаил Малыхин отметил, что из-за хорошей погоды все делают быстро, но качество не должно страдать. Проверять будут несколько раз, а за ремонтом тротуаров и переходов будут следить общественники. Водителей просят обращать внимание на знаки - работы идут днём и ночью.



В 2025 году в Самаре планируют обновить 27 дорог. Сейчас ремонт идет на Красноглинском шоссе, проспекте Металлургов, улицах Воронежской, Олимпийской, Маршала Устинова, на бульваре Ивана Финютина, улице Мира и дороге к посёлку Козелки, сообщили в горадминистрации, пишет Сова.