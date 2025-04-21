В Самаре завершили ремонт дороги на улице Макаренко

Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинская компания «Интэкспласт» начала серийный выпуск деталей интерьера, экстерьера и подкапотного пространства для нового автомобиля Lada Iskra.
Тольяттинский производитель при поддержке ФРП запустил серийный выпуск деталей для LadaIskra
Основная цель проекта«Сделано в Самарской области» — продвигать местные товары, повышать их узнаваемость и развивать потребительский патриотизм среди жителей и гостей региона.
Одобрены заявки новых участников проекта «Самарский продукт»
В этом году в учреждения привезли Благодатный огонь, доставленный из Иерусалима.
В исправительных учреждениях УФСИН СО прошло празднование Пасхи
Участниками «ВелоСамары» полностью исследовано уже более 80% Самарской области.
Более 25 километров преодолели участники велопробега в Самаре
Прием заявок продолжается до 15 мая.
На форум «Сильные идеи для нового времени»поступило более 230 предложений по поддержке участников СВО и их семей
Павел Дуров опубликовал новое сообщение, в котором заявил, что марте Франция «едва не запретила шифрование»
Павел Дуров заявил, что Telegram никогда не раскрывал спецслужбам сообщения пользователей
Он заключен под стражу.
Житель Сызрани во время пьяной ссоры убил своего знакомого
Более 15 600 православных христиан встретили праздник Пасхи в храмах Самары
Более 15 600 православных христиан встретили праздник Пасхи в храмах Самары
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.14
-0.88
EUR 92.22
-1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В исправительных учреждениях УФСИН СО прошло празднование Пасхи
В Самаре пройдет вторая лекция цикла «Архитектура в кадре»
В Самаре стартовал Суперфинал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре завершили ремонт дороги на улице Макаренко

21 апреля 2025 10:47
173
В Самаре завершили ремонт дороги на улице Макаренко

Речь идет об участке от ул. Литвинова до ул. Транзитной.

На улице Макаренко в Самаре закончили ремонт проезжей части. Там заменили более 10 тысяч "квадратов" асфальта.

Глава города Иван Носков сказал, что главная задача - сделать дороги безопасными для всех. В ближайшие годы планируют ремонтировать ещё больше участков, особое внимание уделят проездам возле школ, детских садов и больниц.

Сейчас специалисты проверяют качество ремонта. Подрядчику нужно доделать обочины и убрать лишний асфальт возле колодцев. Взяты образцы нового материала для проверки в лаборатории.

Заместитель главы города Михаил Малыхин отметил, что из-за хорошей погоды все делают быстро, но качество не должно страдать. Проверять будут несколько раз, а за ремонтом тротуаров и переходов будут следить общественники. Водителей просят обращать внимание на знаки - работы идут днём и ночью.

В 2025 году в Самаре планируют обновить 27 дорог. Сейчас ремонт идет на Красноглинском шоссе, проспекте Металлургов, улицах Воронежской, Олимпийской, Маршала Устинова, на бульваре Ивана Финютина, улице Мира и дороге к посёлку Козелки, сообщили в горадминистрации, пишет Сова.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Более 15 600 православных христиан встретили праздник Пасхи в храмах Самары
21 апреля 2025  14:10
Более 15 600 православных христиан встретили праздник Пасхи в храмах Самары
169
Что происходит когда умирает Папа Римский
21 апреля 2025  12:42
Что происходит когда умирает Папа Римский
348
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День местного самоуправления
21 апреля 2025  10:44
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День местного самоуправления
228
ООО «НАМИ Инновационные компоненты» в Волжском районе.
19 апреля 2025  14:17
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев приняли участие в торжественном открытии производства автокомпонентов в Самарской области
775
Сегодня в Самарской области работают министры Михаил Мурашко и Антон Алиханов
19 апреля 2025  14:02
Сегодня в Самарской области работают министры Михаил Мурашко и Антон Алиханов
693
Весь список