В Самаре завершили отбор общественных пространств для благоустройства

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Завершили отбор общественных пространств, которые будут выставлены на голосование по программе «Формирование комфортной городской среды». Напомним, необходимо было из 70 общественных пространств выбрать топ-20.

"Благодарю всех, кто принял участие в отборе. Вы сделали большое и важное дело, определили план действий на самую ближайшую перспективу. Надеюсь, что в рейтинговом голосовании примет участие гораздо больше самарцев. Подтягивайтесь, давайте вместе делать наш город комфортнее и красивее!

И кстати, если в топ-20 не попало то пространство, за которое вы голосовали – не переживайте. По решению Президента России Владимира Владимировича Путина программа «Формирование комфортной городской среды» продлена до 2030 года. Так что у вас еще будет возможность выбрать именно свой сквер или парк", - написал в своем телегра-канале глава Самары Иван Носков.