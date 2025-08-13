В Самаре завершена диагностика 475 км дорог

79

12 августа глава города Самара Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara) посетил лабораторию МБУ «Дорожное хозяйство», где проходят испытания дорожно-строительных материалов и образцов, отобранных из отремонтированных покрытий. Вместе с коллективом учреждения он обсудил техническое оснащение и оборудование, которое применяется при проверке качества благоустройства и ремонта городских дорог.

«В этом году для муниципальной лаборатории приобрели установку для проверки асфальта на колееобразование. Все базовое спецоборудование в распоряжении специалистов имеется, есть также передвижная дорожная лаборатория «Трасса», которая в течение года отслеживает качество покрытия на городских дорогах. Коллектив лаборатории небольшой, но задачи перед ним стоят важные – от качества ремонта дороги будет зависеть ее долговечность. Поэтому лабораторию однозначно будем развивать»,

– отметил глава города Самара Иван Носков.

С начала дорожной кампании 2025 года с помощью передвижной лаборатории выполнена диагностика 475 км самарских дорог. Стационарная лаборатория провела более тысячи испытаний.

По поручению главы города специалисты рассмотрят варианты бесперебойной работы передвижной лаборатории, которая функционирует во взаимодействии со стационарной и дает возможность оценить состояние конкретной дороги в онлайн-режиме. Основная задача – сделать лабораторию независимой от интернет-сбоев.