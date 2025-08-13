Я нашел ошибку
Главные новости:
В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги
Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте
Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
В Самаре завершена диагностика 475 км дорог
В Самаре завершена диагностика 475 км дорог
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе
В Жигулёвске полицейские провели рейд на территории гаражно-строительного кооператива и нашли наркомана
В Жигулёвске полицейские провели рейд на территории гаражно-строительного кооператива и нашли наркомана
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.87
0.2
EUR 92.86
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре завершена диагностика 475 км дорог

13 августа 2025 12:42
79
В Самаре завершена диагностика 475 км дорог

12 августа глава города Самара Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara) посетил лабораторию МБУ «Дорожное хозяйство», где проходят испытания дорожно-строительных материалов и образцов, отобранных из отремонтированных покрытий. Вместе с коллективом учреждения он обсудил техническое оснащение и оборудование, которое применяется при проверке качества благоустройства и ремонта городских дорог. 

«В этом году для муниципальной лаборатории приобрели установку для проверки асфальта на колееобразование. Все базовое спецоборудование в распоряжении специалистов имеется, есть также передвижная дорожная лаборатория «Трасса», которая в течение года отслеживает качество покрытия на городских дорогах. Коллектив лаборатории небольшой, но задачи перед ним стоят важные – от качества ремонта дороги будет зависеть ее долговечность. Поэтому лабораторию однозначно будем развивать»,
 – отметил глава города Самара Иван Носков. 

 С начала дорожной кампании 2025 года с помощью передвижной лаборатории выполнена диагностика 475 км самарских дорог. Стационарная лаборатория провела более тысячи испытаний. 

По поручению главы города специалисты рассмотрят варианты бесперебойной работы передвижной лаборатории, которая функционирует во взаимодействии со стационарной и дает возможность оценить состояние конкретной дороги в онлайн-режиме. Основная задача – сделать лабораторию независимой от интернет-сбоев.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
96
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
208
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
154
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
12 августа 2025  13:48
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
629
12 августа 2025  12:36
Самарская область принимает участие в форуме «Беспилотные авиационные системы»
215
Весь список