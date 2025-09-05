Я нашел ошибку
В Самаре завершен ремонт дорог на «гостевых» маршрутах

5 сентября 2025 11:45
137
В Самаре завершен ремонт дорог на «гостевых» маршрутах

В Самаре по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» выполнен ремонт региональных дорог, входящих в «гостевые» маршруты города. 

В нормативное состояние привели 4 участка общей протяженностью 30 км:

– 4,8 км Волжского шоссе (от Красноглинского шоссе до ул. Демократической),

– 9,9 км Красноглинского шоссе (от моста через реку Сок до Волжского шоссе),

– 9,2 км Московского шоссе (от проспекта Кирова до выезда из города)

– 5,8 км улицы Демократической (от Волжского шоссе до улицы Ташкентской).

Указанные участки являются одними из самых интенсивных в Самаре, среднесуточная интенсивность движения на которых составляет от 39 до 95 тысяч автомобилей. В рамках ремонта проведена замена слоев износа дорожного полотна с применением одного из самых прочных дорожных материалов – щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем. Также обновлены бортовой камень и люки дождеприемных колодцев, нанесена разметка.

 «Мы тщательно с заказчиком и лабораторией министерства транспорта подбирали состав асфальтобетонной смеси, в том числе опираясь на опыт уже реализованных объектов. В процессе создания рецепта смеси были использованы износостойкие материалы, такие как щебень, стабилизирующие добавки, полимерно-битумное вяжущее. Все материалы соответствуют ГОСТам и требованиям по прочности, истираемости и надежности», - говорит представитель подрядной организации по ремонту Волжского, Московского шоссе и улицы Демократической Андрей Тятов.

Контроль качества выполненных работ производится не только после их завершения, но и в процессе - начиная с производства асфальтобетонной смеси на заводе и заканчивая проведением необходимых проверок уже уложенных слоев дорожной одежды. В настоящее время ведется приемка дорожных объектов для ввода их в эксплуатацию.

4 сентября представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области вместе с общественными контролерами и жителями Самары оценили качество обновленных участков Волжского и Красноглинского шоссе. Привлечение общественности на всех этапах приемки дорожных работ – одна из задач национального проекта, инициированного президентом России Владимиром Путиным. 

 «После завершения ремонта проведена приемочная диагностика отремонтированных участков. Специалисты министерства, в том числе в лабораторных условиях, проверили дорожное покрытие на наличие дефектов, измерили коэффициент сцепления колеса автомобиля с покрытием, поперечную ровность и поперечные уклоны дороги», - говорит заместитель замминистра транспорта Евгений Паймулин. Результаты проверки показали, что дорожное полотно соответствует нормативным требованиям и государственным стандартам.

Местные жители и общественные контролеры подчеркнули значимость качественного ремонта дорожных объектов.  «Я работаю водителем, поэтому часто езжу по этим дорогам, после ремонта меньше в пробках стоишь, быстрее проезжаешь. После ремонта исчезла колея, нанесена новая разметка, стало намного удобнее», - поделился водитель медицинской организации Константин Лапин.

«Ремонт гостевых маршрутов имеет большое значение - он повышает туристическую привлекательность всего региона и его столицы. После ремонта дороги становятся более комфортными и безопасными. Это основные задачи национального проекта», - подчеркнул координатор партийного проекта «Безопасные дороги» в Самарской области Алексей Степанов.

Особое внимание при ремонте «гостевых» маршрутов было уделено безопасности, повышению комфорта и скорости проезда перекрестков на загруженных участках дорог. Совместно с Госавтоинспекцией Самарской области Минтрансом разработаны новые схемы дорожного движения и проведено обустройство дорог дополнительными полосами для осуществления левых и правых поворотов.

 «Дополнительные полосы для поворотов появились на перекрестке Волжского шоссе и улицы Сергей Лазо, а также на четырех перекрестках Красноглинского шоссе. Это позволило избежать заторов, разгрузить две полосы для движения в город и обратно и, тем самым, увеличить пропускную способность дорог», - сообщил начальник отдела дорожной инспекции управления Госавтоинспекции ГУ МВД по региону Роман Данилин.

Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
