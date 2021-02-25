В Самаре заморозили торги по проекту реконструкции драмтеатра

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В Самаре могут сдвинуться сроки реставрации драмтеатра и благоустройства его окрестностей. Претензии к соответствующим торгам высказал один из участников конкурса по выбору подрядчика.

— Жалоба поступила от АО «Группа компаний "ЕКС"». Представители АО просят провести внеплановую проверку закупки и обязать оператора электронной площадки передать заявку АО к участию в торгах. Ранее в связи с техническим сбоем заявку «Группе компаний "ЕКС"» вернули. Орган контроля — Федеральная антимонопольная служба. Жалоба рассматривается, — говорится в сообщении на сайте госзакупок.

АО «Группа Компаний "ЕКС"», компания была создана более 45 лет назад, в ее истории опыт реализации различных проектов — от реконструкций систем теплоснабжения и проектирования котельных до реставрации памятников архитектуры и строительства объектов нефтегазовой отрасли.

Судя по информации закупки, победителю конкурса необходимо скорректировать документацию по первому этапу реконструкции драмтеатра в части технологических помещений и усиления существующих фундаментов. И разработать проектную и рабочую документацию по второму этапу. На это отводится 6 месяцев с момента заключения контракта. Кроме этого в течение двух месяцев необходимо провести инженерно-геологические и археологические изыскания, пишет 63.ру.