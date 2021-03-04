В Самаре за прошедшие сутки литым асфальтобетоном заделали более 320 кв. м выбоин

39

Работы по аварийно-ямочному ремонту ведутся и днем, и ночью, пока позволяют погодные условия. За последние сутки силами МП «Благоустройства» и ООО «Кедр-1» литым асфальтобетоном залито более 320 квадратных метров выбоин. В ночную смену поддерживающий ремонт выполняли на мосту «Самарский», мосту по улице Казачьей, путепроводам по улице Физкультурной и Ракитовскому шоссе, на улице Промышленности.

«Прошедшей ночью работали 4 бригады - 20 человек и порядка 15 единиц техники. Днем также выходят 4 бригады, они задействуются в сезонном ремонте улиц Революционной, Аэродромной, Вольской, а также Ракитовского шоссе», - сообщил начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.

В общей сложности до начала дорожно-строительного сезона планируется заделать ям на 11200 квадратных метрах.

Сегодня аварийные работы бригады намерены произвести на 300 квадратных метрах.

Информация по объектам, которые вызывают нарекания самарцев, поступают в Администрацию Самары, в том числе, из Центра управления регионом в Самарской области. Все зафиксированные сообщения относительно состояния дорожного полотна городских объектов включены в план ремонта.

Поскольку перепады температур (плюсовые днем и минусовые ночью) продолжаются, что приводит к появлению новых участков разрушения, специалисты МБУ «Дорожное хозяйство» оперативно корректируют список участков, на которых в ближайшее время будет выполнен поддерживающий ремонт, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации