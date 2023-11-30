В Самаре выбрали подрядчика на ремонт Московского шоссе

133

В Самаре завершился конкурс, который определил подрядчика на ремонт одной из магистралей города. Речь идет о Московском шоссе — на участке от улицы Луначарского до улицы Врубеля.

— Контракт планируется заключить с ООО «Научно-производственная фирма «XXI век»». Цена контракта — 321 969 101 рубль, — говорится в документах закупки.

О том, что Московское шоссе будут ремонтировать в районе ботсада, стало известно в конце октября. Подрядчик должен завершить процесс до ноября 2024 года. В перечень работ входят перекладка подземных коммуникаций, установка заграждений, устройство тротуаров из плитки, пандусов на пешеходных переходах, ремонт лестниц и детских площадок, замена остановочных павильонов и нанесение дорожной разметки, пишет 63.ру.