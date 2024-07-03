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В Самаре восстановили исторический витраж

3 июля 2024 09:14
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В Самаре восстановили исторический витраж

Весной общественники узнали о продаже витража в одном из помещений на ул. Гагарина, решили сохранить его и найти новое применение. Нужна была новая концепция жизни редкого полотна из стекла, яркого представителя монументального искусства советского периода. Девелоперская компания «Альянс-Менеджмент» включилась в процесс и вот уже восстановленный витраж гармонично расположился в пространстве культурного центра “ЗИМ Галерея”. А в будущем он станет частью общественных интерьеров в секции «Дом культуры» одноименного жилого комплекса. Рассказываем полную историю спасенного витража. 

12 декабря 1983 года на углу улиц Гагарина и проезда 9 мая открылся крупнейший в Куйбышеве магазин музыкальных инструментов «Соната». На входе в торговый зал был установлен цветной тематический витраж, размером 3,4 на 2,8 метров, занявший всю парадную стену. Витражи для торгово-промышленных объектов того времени несли не только декоративную, но и рекламную функцию и отличались особым качеством. Изготавливались для каждого объекта индивидуально и витраж в бывшем магазине «Соната» - это ценный экземпляр монументального искусства советского модернизма 60-80-х годов прошлого столетия. В будущем, витраж с музыкальной тематикой обретёт вторую жизнь в новом жилом комплексе “ЗИМ Галерея”, а именно, он будет встречать всех жителей и гостей секции “Дом культуры” в котором откроется первый в Самаре репетиторий, предназначенный как раз для музицирования. По словам коммерческого директора проекта Марии Ивановой во всех секциях появятся разные арт-объекты: 

 “Пазл сложился сразу, как только нам предложили сохранить этот яркий и очень красивый витраж. Пока он идеально вписался в пространство культурного центра “ЗИМ Галерея” и уже сейчас наши архитекторы проектируют входную группу “Дома культуры” с учетом масштабов панно и его цветовых решений. Достойное будущее для наследия самарского модернизма, которое безусловно нужно оберегать и сохранять”. 


Восстановление и монтаж витража при поддержке “ЗИМ Галереи” осуществил потомственный мастер витражного и мозаичного искусства, доцент кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства СГИК и член Союза художников России Дмитрий Тяпков.  По словам мастера, посчитать количество утраченных экземпляров в Самаре крайне сложно, но из 68 работ, созданных его отцом - сохранились единицы, а остальные были разобраны:  

“Художники того времени могли раскрыть минимальными средствами тематику и принадлежность витража, очень четко выражалась идея и суть. И это же самая настоящая цветотерапия, ведь воздействие цветного витража особенно под лучами солнца - очень позитивно и об этом тоже тогда думали. Все витражи достойны сохранения и они такого качества, что прослужат еще не одно поколение”, - отметил художник.   

Декоративное панно создано в технике «клепаного витража», разработанной еще в 1960-х художником-витражистом, преподавателем Строгановки Валентиной Петровной Статун. Технология сборки с использованием алюминиевой арматуры получила широкое распространение по всему Советскому Союзу. Увидеть витраж можно в культурном центре “ЗИМ Галерея”. Кроме того в ближайшее время в пространстве планируются провести тематические лекции. 

 

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