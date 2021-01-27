В Самаре вновь хотят поставить памятник Александру II

106

В Самаре хотят дать вторую жизнь одному из утерянных памятников в честь императора Александра II. Об этом сообщил депутат губернской думы Александр Милеев.

— Во время заседания комитета по культуре, спорту и молодежной политике рассмотрели открытое обращение местных жителей. Они просят увековечить память императора. Прежде всего, речь шла о воссоздании знаменитого памятника царю-освободителю, — пояснил парламентарий.

По его словам, депутаты губдумы планируют обсудить этот вопрос с жителями Самары. Один из вопросов касается места, где хотят установить памятник.

Согласно хроникам, Александр II посетил Самару в конце августа 1871 года. Тогда ему показали еще строящийся кафедральный собор, дворянское собрание, Алексеевский детский приют, епархиальное женское училище и сиротский дом. По словам историков, император отметил в городе порядок и чистоту и объявил за это «монаршее благоволение» губернатору Григорию Аксакову.

В честь Александра II в Самаре назвали ремесленное училище и публичную библиотеку. А в 1889 году на Алексеевской площади (ныне — площадь Революции) установили памятник по проекту Владимира Шервуда. После революции, в 1927 году, скульптуру снесли, а на ее месте поставили статую Владимира Ленина.

Восстановить памятник императору в Самаре хотят с 2002 года. В разные годы с такой инициативой выступали представители Самарского дворянского собрания, «Союза русского народа», депутаты губернской думы, историки и краеведы. Причем последние предлагали наиболее компромиссный вариант — памятник царю вернуть на родное место, а скульптуру Ленина передвинуть к зданию областного суда. К этому проекту даже хотели привлечь инвесторов. Но негативное отношение представителей КПРФ инициативу затормозило.

В последний раз предложения по возврату монумента Александру II озвучивали год назад. Тогда же региональные власти составили список выдающихся личностей Самарской области. Кроме Александра II в этот перечень попали и Александр I, и Александр III, пишет 63.ру.