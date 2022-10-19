в Самаре ведутся сезонные работы на участках улично-дорожной сети, обновленных в рамках нацпроекта

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Осень – пора листопада и «горячая» пора для служб благоустройства. Традиционно сезонная уборка опавшей листвы и мусора с улично-дорожной сети города становится приоритетным направлением. Сегодня рабочие бригады подрядной организации МП «Благоустройство» продолжили приводить в порядок автодороги, в том числе участки, отремонтированные на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Один из таких участков - улица Советской Армии в границах улиц Промышленности и Антонова-Овсеенко.

Напомним, в этом году обновлению методом больших «карт» подлежало сразу два участка одного из самых популярных городских поперечников. Ремонтировать проезжую часть улицы Советской Армии – от улицы Ново-Садовой до 5-й просеки начали в первоочередном порядке. Позднее дорожники приступили и к обновлению участка поперечника в границах улиц Антонова-Овсеенко и Промышленности, приведя в порядок также и «кольцо» по улице Антонова-Овсеенко. Таким образом, в этом сезоне преобразились 50 тысяч квадратных метров автодороги по улице Советской Армии.

По словам специалистов после ремонта объекты должны прослужить горожанам как можно дольше – и своевременная уборка позволит сохранить благоустроенный облик, а также увеличить срок службы обновленного дорожного полотна.

«Необходимость достойного содержания отремонтированных объектов – неоспоримый факт. Своевременное выполнение работ, как по подбору бытового мусора, так и по уборке листвы, позволит обеспечить нормативный отток ливневых и талых вод по покрытию в ливневые колодцы, избежав тем засоры. И это не только о красивом облике Самары, который, безусловно, является достаточно важным, но и о бесперебойном функционировании внутренних систем города, ливневой канализации в том числе», - отметил директор МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

В осеннем сезоне бригады муниципального предприятия «Благоустройство» выполняют целый комплекс актуальных работ.

«Ежедневно на дороги города выходит более 270 человек и порядка 70 единиц техники. Сотрудники предприятия работают на всей вверенной территории – эта работа ежедневная и системная. Особое внимание уделяют прилотковой части автодороги, где расположены решетки ливневой канализации. К слову, осень – важный сезон для подрядной организации – переход от регламента летнего содержания – к зимнему. Чем чище будет город сейчас – тем плавнее будет вход в следующий сезон», - рассказала заместитель директора МП г.о. Самара «Благоустройство» по коммерческим вопросам Марина Полковниченко.

В дальнейшем – после наступления холодов и традиционного смотра техники, подготовленной к работе по зимнему регламенту, работники служб благоустройства акцентируют внимание на расчистке и вывозе снега, а также противогололедной обработке.