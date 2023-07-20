В Самаре в рамках подготовки к отопительному сезону на ряде теплосетевых объектов работы идут с опережением графика

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В областной столице полным ходом – активная подготовка к будущему отопительному сезону, в том числе ведутся работы на участках теплотрасс. Напомним, что они уже полностью закончены на 2 из 18 основных объектов. Речь о теплотрассах на улице Шостаковича и на пересечении улиц Льва Толстого и Самарской. Большой объем работ по обновлению теплосетей произведен на Волжском проспекте, где скоро планируется полностью справиться со всеми поставленными задачами. Но ремонт и модернизация теплотрасс идет не только в историческом центре. Перекладки – на участках по всему городу.

Процесс находится под пристальным вниманием руководства мэрии и теплоэнергетиков. Обязательно наличие аншлагов, которые информируют горожан о сроках выполнения ремонта, границах участков и т. п.

В четверг, 20 июля, на заседании штаба по подготовке города к зиме, прошедшем под председательством Первого заместителя Главы Самары Владимира Василенко, обсудили ход перекладок на каждом объекте. Первый вице-мэр проанализировал ситуацию и дал несколько поручений, связанных с местами, где выполняется обновление теплотрасс. Регулярная актуализация направлений деятельности и отслеживание темпов ремонта на теплосетях позволяют обеспечить непрерывный контроль.

«Подготовка теплотрасс идет в штатном режиме, а на некоторых объектах даже с опережением графика. На Волжском проспекте работы рассчитаны до 30 августа, но я думаю, что подрядчик выполнит их до 5 августа. По линии второго объекта по улице Алексея Толстого – от улицы Некрасовской в сторону улицы Льва Толстого – мы тоже идем, опережая график, и скоро отдадим участок под заделку вскрытия. А на небольшом, но достаточно сложном участке по улице Алексея Толстого, между улицами Пионерской и Комсомольской, можем немного “выйти” за 1 августа, но сейчас работаем над вопросом, связанным с оперативностью выполнения задач. Кроме того, трудятся на большом, протяженном объекте на улице Куйбышева. Сейчас вскрывают уже вторую захватку – от улицы Ленинградской до улицы Некрасовской. А участок от улицы Ленинградской в сторону площади Революции уже отдаем под заделку вскрытия», – сообщил Первый вице-мэр.

На заседании штаба также отмечено, что усиления работ требуют участки по улицам Корякина и 9 Мая, а также по улице Советской Армии.

На сегодняшний день находятся на утверждении два дополнительных объекта. Это теплотрасса на улице Маломосковской (у пересечения с проспектом Масленникова) и теплотрасса в районе улицы Магистральной в поселке Зубчаниновка. На первом участке предстоит небольшой объем работ на 100 метрах теплотрассы, на втором же требуется довольно большой и сложный ремонт.

«Относительно этих объектов ресурсоснабжающая организация на связи с головным столичным офисом, ждет согласования, – пояснил Владимир Василенко – Если в ближайшие пару недель работы на дополнительных объектах не начнутся, то мы будем категорически против «уходить» с ремонтом на данных объектах в предстоящую зиму».

Отметим, что самые трудоемкие работы, в том числе, сопряженные с переходом через проезжую часть, как правило, планируются под выходные дни, когда трафик на дорогах не столь напряженный. Это способствует минимизации неудобств для горожан. Так, к ближайшим выходным временное ограничение движения транспорта введут на улице Каховской и ряде других участков.

С понедельника, 24 июля, планируется временное ограничение движения в районе Самарской ТЭЦ. Там работы на теплосети необходимо выполнить как на территории ТЭЦ, так и за ее пределами.

Жителей просят с пониманием относиться к мероприятиям по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов. Городские власти обращают внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои поездки, с учетом временных ограничений.

Одним из важных направлений деятельности является и подготовка жилищного фонда и социально значимых объектов к осенне-зимнему периоду. Участники заседания подняли отдельные вопросы будущего подключения к теплу учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта и других социальных объектов, обсудили готовность муниципальных и ведомственных котельных, инженерных служб. Осуществляется подготовка и обучение персонала, проводится диагностика всех конструкций и коммуникаций в котельных и жилых объектах. Специалисты делают все возможное, чтобы учреждения и многоквартирные дома встретили осенние холода с теплом в батареях.