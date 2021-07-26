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В Самаре в этом году благодаря нацпроекту благоустроят 50 дворовых территорий

26 июля 2021 11:23
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В Самаре в этом году благодаря нацпроекту благоустроят 50 дворовых территорий

Во всех внутригородских районах Самары запланированы работы по благоустройству дворовых территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В этом году обновят свой вид порядка 50 дворов. В них появятся новые детские и спортивные площадки, автомобильные парковки, освещение. Пройдет ремонт тротуаров и внутриквартальных проездов.

Благоустройство дворовых территорий проходит при активном участии жителей. Об этом говорит Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: «Жилье и городская среда» – по большому счету единственный нацпроект, который дает возможность максимального вовлечения людей в его реализацию. Важно делать людей участниками национальных проектов, они именно потому являются национальными, что их важность признает абсолютное большинство жителей».

Именно жители решают, как будет выглядеть обновленный двор, где будет расположена детская или спортивная площадки, парковка для автомобилей. Жители составляют заявки, направляют их в районные администрации, а затем при производстве работ активно их контролируют. 

«Среди наших жителей нашлись архитекторы и дизайнеры, которые помогли грамотно составить дизайн-проект. Мы прошли согласование и теперь ждем результата. К осени у нас будет две площадки детских: для малюток до 5 лет и детей постарше. Нам расширят проезд, чтобы было где парковаться, сделают тротуар, которого не было», – отмечает старшая по дому 139 по ул. Мичурина Наталья Столярова

Этот дом находится в Октябрьском районе Самары. Во дворе в сезонную непогоду было сложно пройти. Из-за особенностей ландшафта вода скапливалась прямо у подъездов. В скором времени эта проблема будет решена. 

В 2021 году всего в Октябрьском районе Самары запланировано по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроить три двора по адресам: ул. Осипенко, 14, ул. Гагарина, 60 и ул. Мичурина, 139, 139Б и 141. 

Работы ведутся активно. Во дворе по ул. Гагарина,60 уже отремонтировали внутриквартальные проезды, расширили пространство для обустройства парковочных карманов, сделали пешеходные дорожки и установили тренажеры. Также рабочие провели опиловку деревьев, начали монтаж оборудования на детской площадке. Скоро во дворе появятся цветочные клумбы и освещение.

Во дворе на Осипенко, 14 проведена валка деревьев, обрезка и прореживание крон деревьев. Обустраивается место под парковку. Во дворе будет организовано освещение, установят детское игровое оборудование, сделают металлическое пешеходное ограждение.

Стоит отметить, что в Самаре к благоустройству дворов подходят комплексно, реализуется несколько программ. Помимо программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта «Жилье и городская среда», действует программа "Твой конструктор двора" и губернаторский проект "Содействие. 

Теги: благоустройство дворов жилье и городская среда формирование комфортной среды

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