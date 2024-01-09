В Самаре в 2024 году в Кировском районе только по нацпроекту будет обновлено ещё 6 дворовых территорий

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Во внутригородских районах Самары в активной фазе подготовка к сезону благоустройства в 2024 году. Так, Администрацией Кировского района ведется подготовка документации для проведения электронного аукциона по выбору подрядной организации для благоустройства дворовых пространств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Планируется, что в 2024 году в Кировском районе только по нацпроекту будет обновлено ещё 6 дворовых территорий по следующим адресам:



ул. Стара-Загора, 285

ул. Победы, 123, ул. Юбилейная, 14, 12

ул. Севастопольская, 11, 15, ул. Победы, 121

ул. Стара-Загора, 201, 203, 197, 199, 195

ул. Ташкентская, 19

ул. Ташкентская, 188 190

Ожидается, что в апреле-мае, с наступлением благоприятных погодных условий, выбранная подрядная организация приступит к работам. В перечень основных работ включен ремонт внутриквартальных проездов и тротуарных дорожек, расширение парковочных карманов, монтаж детских и спортивных комплексов с безопасным прорезиненным покрытием, установка элементов паркового оборудования по желанию жителей.



Отметим, что именно активная позиция и инициатива жителей на всех этапах преображения двора – залог позитивного результата. Горожане сами выбирают, где будут располагаться парковочные карманы, места для отдыха, детские и спортивные объекты. Наряду с экспертами жители принимают участие в приемке выполненных работ, вправе вносить свои предложения и замечания в процессе благоустройства.



Напомним, в 2023 году в областном центре по нацпроекту благоустроен 51 двор, из них 6 обновлено в Кировском районе.

Помимо этого, во внутригородских районах реализуется благоустройство в рамках Губернаторского проекта «СОдействие», конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора» и программы инициативного бюджетирования. Подробнее об участие в программах жители могут узнать в районной администрации.