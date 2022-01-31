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В Самаре в 2023 году собираются благоустраивать лесопарк 60-летия Советской власти

31 января 2022 10:58
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В Самаре в 2023 году собираются благоустраивать лесопарк 60-летия Советской власти

 Однако нужно решить несколько проблем. Вопрос обсуждали на заседании общественной комиссии по физкультуре, спорту и туризму при профильном комитете Самарской губернской думы.

Парк имени 60-летия Советской Власти расположен на границе улиц Стара-Загора, Алма- Атинской, Московского шоссе и Ташкентской. По информации из открытых источников, парк и занимает более 100 га. Лесопарковая зона была создана по решению Куйбышевского облисполкома в 1977 году к 60-летию Советской Власти. Территорию, где росли клены, дубы, липы, облагородили аллеями, скамейками, клумбами с цветами, но со временем она была запущена.

— Сначала необходимо решить вопрос с постановкой одного из участка парка на кадастровый учет. Также нерешенным остается вопрос об освобождении территории парка от зданий и строений, принадлежащих Волжскому казачьему войску. Уже несколько судебных инстанций вынесли такое решение, потому что территория используется незаконно. Теперь необходимо проконтролировать исполнение судебных решений, — сообщил председатель общественной комиссии Александр Милеев.

Директор муниципального автономного учреждения «Парки Самары» Константин Уланов отметил, что после решения всех этих вопросов территория может претендовать на включение в 2023 году в программу «Формирование комфортной городской среды».

История с «выселением» казаков из лесопарка тянется уже почти два года. В феврале 2020 года чиновники решили расторгнуть договор, который заключали с казаками на аренду земли. Из-за того, что те якобы использовали участок не по назначению и нарушали договор, долго не внося плату. По словам главы Кировского района Игоря Рудакова, арендаторы «обезобразили» парк, а именно поставили на площадке гаражи, в которых якобы хранились сено и зерно для лошадей. Судебные тяжбы шли много месяцев. Точку в деле поставил в декабре 2021 Арбитражный суд Поволжского округа.

— Судебная коллегия не установила нарушения норм материального и процессуального права, которые служили бы основанием для отмены или изменения принятых судебных актов, — следует из постановления Арбитражного суда Поволжского округа.

В итоге решение Арбитражного суда Самарской области и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда оставили без изменения, а кассационную жалобу представителей Волжского казачьего войска — без удовлетворения. Те должны освободить участок парка площадью 33 272 квадратных метра, а также снести расположенные на нём строения и сооружения, пишет 63.ру.

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