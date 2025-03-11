В Самаре у входа на станцию метро "Кировская" построят крытый павильон

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Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

МП "Самарский метрополитен им. Росовского" ищет подрядчика, который разработает документацию по устройству крытого павильона над входом на станцию "Кировская", а также ремонту и оснащению оборудованием лестничного схода № 1 вестибюля № 1. Он расположен на территории Кировского рынка у железнодорожной станции "Пятилетка".



В техзадании говорится, что подрядчик должен представить не менее трех вариантов эскизов павильона из быстровозводимых материалов и архитектурного решения отделки.

Начальная цена контракта - почти 3,5 млн рублей. Заявки принимают до 18 марта. Работы необходимо выполнить до 30 сентября 2025 года, пишет Сова.