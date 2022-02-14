В Самаре стартуют общественные обсуждения территорий-претендентов на благоустройство в 2023 году

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Дизайн-проекты ТОП-20 территорий, которые были отобраны жителями Самары для участия в рейтинговом голосовании за благоустройство в 2023 году, рассмотрят на общественных обсуждениях. 15 февраля во внутригородских районах стартуют встречи с жителями. Каждый житель сможет высказать свое предложение по конкретной территории: на запланированных встречах, отправив по электронной почте или оставив его в пункте для приёма письменных обращений.

Ознакомиться с дизайн-проектами можно здесь. После обсуждений все проекты будут доработаны с учетом предложений.

Заключительный этап – это рейтинговое голосование. Отдать свой голос за проект можно будет на платформе za.gorodsrega.ru, через «Госуслуги» и виджет «Мой выбор, мое будущее». О сроках голосования будет сообщено дополнительно.