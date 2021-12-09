В Самаре список дорог, подлежащих ремонту в следующем году, сформирован

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Дорожно-строительный сезон-2021 в Самаре уже подошел к концу. В настоящее время список дорог, подлежащих ремонту в следующем году, сформирован. И при составлении плана ремонтной кампании свою роль играет множество факторов, среди них – мнение горожан и органов ГИБДД, которые подсказывают наиболее нуждающиеся в ремонте участки дорог, а также насыщенность той или иной улицы социальными объектами. Исходя именно из последнего показателя, можно говорить о топ-5 социально-значимых объектах дорожной инфраструктуры, которые в этом году удалось обновить благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Улицы приводили в нормативное состояние и «картами», и комплексно – ремонтировали не только дорожное полотно, но и тротуары, а также заменяли бортовые камни, придорожные плиты, выставляли люки смотровых колодцев на проектную отметку и благоустраивали газоны.

Так, в топ-5 в этом году попадают улицы Ленинская и Арцыбушевская – работы произвели в рамках двухгодичного муниципального контракта.

«Безусловно, улица Арцыбушевская достаточно густо населена – все-таки исторический центр – здесь кроме жилых домов и офисных помещений располагаются объекты образования, например, школа №12 имени Сафонова с дошкольным отделением, и Самарский государственный медицинский университет», – рассказал директор МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

Необходимость ремонта улицы Арцыбушевской подчеркнули и горожане.

«Дорога эта, безусловно, очень важна. Могу оценить ее только как пешеход – передвигаться здесь стало намного приятнее. И светофоры, и пешеходные переходы новые – меня все устраивает», - рассказала жительница города Ирина Негирева.

В топ-5 вошла и улица Егорова в Куйбышевском районе – в этом году она обрела новый облик. Ранее по заказу МП «Инженерные системы» на данном участке был устроен ливневый коллектор. Не остались незаметными перемены, в первую очередь, для местных жителей.

«Все устраивает и очень нравится. Прекрасное освещение и дорога - с радостью гуляем вечерами по этой улице. Комфортно и удобно!», - поделилась впечатлениями местная жительница Тамара Филиппова.

В топ-5 можно отнести и одну из основных транспортных магистралей, соединяющую Заводское шоссе, Ново-Садовую и Московское шоссе – проспект Кирова, который начали обновлять еще в апреле. Здесь за сезон выполнен колоссальный объем работ. Таким образом, соответствующая дорожная инфраструктура появилась у средней общеобразовательной школы №89, Самарского областного техникума аграрного и промышленного сервиса и реставрирующегося Дома культуры имени Литвинова.

«Комплексный ремонт производили в границах улиц Заводского шоссе и Победы, а до улицы Стара-Загора уложили большие «карты». Таким образом, благодаря основным и дополнительным работам, с которыми подрядная организация справилась с опережением графика, объект существенно изменился», - обратил внимание Шамиль Халиуллов.

Замыкает топ-5 охваченная в этом сезоне масштабным капитальным ремонтом Пятая просека. В целях поддержания транспортной структуры района, а также для обеспечения беспрепятственного подъезда к новой школе дорожные службы провели целый комплекс мероприятий: от ремонта проезжей части до обновления средств организации дорожного движения.

Отметим, что социальная направленность является приоритетным критерием при выборе дорог, подлежащих ремонту. Например, в следующем году дорожные службы продолжат подготавливать инфраструктуру к проведению Всероссийского фестиваля, посвященного тридцатилетию Российской студенческой весны – завершат обновление улицы Ленинградской и Волжского проспекта.