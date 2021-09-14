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В Самаре специалисты продолжают приемку комплексных работ, выполненных на улице Арцыбушевской

14 сентября 2021 18:53
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В настоящее время замечаний к подрядчику нет.

В Самаре продолжается приемка дорог, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Сегодня специалисты МБУ «Дорожное хозяйство» обследовали улицу Арцыбушевскую, обновленную комплексно по двухлетнему муниципальному контракту. На этом объекте все участки, которые преобразились в результате проведенных работ, горожане называют «литературными».

Так, в 2020 году выполнен ремонт от переулка Тургенева до улицы Льва Толстого, а также в границах улиц Маяковского и Полевой. В текущем году работами была охвачена срединная часть объекта: благоустроили автодорогу и прилегающие территории от улицы Льва Толстого до улицы Маяковского.

«В настоящий момент находимся в завершающей стадии – стадии финальной приемки объекта. Если говорить о масштабах работ в целом, то на улице Арцыбушевской были достигнуты следующие показатели: произведен ремонт проезжей части общей площадью 26 тысяч квадратных метров, трамвайное межпутье приведено в порядок литой асфальтобетонной смесью на 5,5 тысячи квадратных метров, а также установлены новые средства организации дорожного движения, устроены тротуары с плиточным покрытием и обновлены газоны», - сообщил директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

Особое внимание  уделяется не только комфорту, но и безопасности. Именно по этой причине здесь в соответствии с дислокацией, согласованной с ГИБДД, установили перильные направляющие ограждения, предотвращающие выход пешеходов на проезжую часть в неустановленных местах, а также 328 дорожных знаков.

В настоящее время замечаний к подрядчику нет.

 

Фото:   администрация Самары

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