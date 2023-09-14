В Самаре снесут пять многоквартирных домов

Пять участков в Самаре изымут для муниципальных нужд. Соответствующие постановления появились на сайте мэрии.
Изъятию подлежат дома с адресами:
— Многоквартирные дома признали аварийными и подлежащими сносу. Помимо участка под ними, будут изъяты еще две квартиры у собственников, — следует из постановлений.
Договариваться об изъятии с жильцами будут чиновники департамента управления имуществом. Если переговоры пройдут неудачно, власти планируют выселить людей через суд и принудительно забрать участок. Взамен изъятому жилью самарцам должны предоставить другое, пишет 63.ру.