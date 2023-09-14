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В Самаре снесут пять многоквартирных домов

14 сентября 2023 10:59
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В Самаре снесут пять многоквартирных домов

Пять участков в Самаре изымут для муниципальных нужд. Соответствующие постановления появились на сайте мэрии.

Изъятию подлежат дома с адресами:

  • Венцека, 33а;
  • Ленинская, 40;
  • Мехзавод, 10 кв-л, 8;
  • Максима Горького, 62;
  • Арцыбушевская, 140.

— Многоквартирные дома признали аварийными и подлежащими сносу. Помимо участка под ними, будут изъяты еще две квартиры у собственников, — следует из постановлений.

Договариваться об изъятии с жильцами будут чиновники департамента управления имуществом. Если переговоры пройдут неудачно, власти планируют выселить людей через суд и принудительно забрать участок. Взамен изъятому жилью самарцам должны предоставить другое, пишет 63.ру.

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