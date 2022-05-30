В Самаре снесут нежилые помещения бывшей воинской части на проспекте Масленникова

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Администрация Самары уже нашла подрядчика, которому заплатит за работы 8,4 миллиона рублей.

Сносом зданий бывшей воинской части займется подрядчик из Новосибирска. Городская администрация предлагала за работы чуть более 31 миллиона рублей, однако исполнитель предложил выгодную цену - 8 445 143 рублей.



До 15 августа 2022 года организации необходимо снести 7 нежилых помещений в границах проспекта Масленникова и улиц Ново-Садовой, Скляренко и Панова. Это бензозаправочный пункт, квашпункт, овощехранилище на 100 тонн, солдатская столовая и 3 хранилища для техники, пишет Сова.

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